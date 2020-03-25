«Нет времени на негатив. Просто наслаждайся». Белорукова выложила яркое фото

Российская лыжница Юлия Белорукова опубликовала новое фото. На фотографии спортсменка находится в горах в Мурманской области.
«Нет времени на негатив. Просто наслаждайся», — написала Белорукова в подписи к фото в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Белорукова прилетела в Мурманскую область на съёмки нового фильма «Белый снег», посвящённого бывшей российской лыжнице Елене Вяльбе, которая в настоящее время возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).
Фильм «Белый снег» посвящён событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Актриса Ольга Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
- 25 марта 2020
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