«Нет времени на негатив. Просто наслаждайся». Белорукова выложила яркое фото

Российская лыжница Юлия Белорукова опубликовала новое фото. На фотографии спортсменка находится в горах в Мурманской области.

«Нет времени на негатив. Просто наслаждайся», — написала Белорукова в подписи к фото в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Белорукова прилетела в Мурманскую область на съёмки нового фильма «Белый снег», посвящённого бывшей российской лыжнице Елене Вяльбе, которая в настоящее время возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

Фильм «Белый снег» посвящён событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Актриса Ольга Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.