World Athletics летом назовёт всех российских атлетов с нейтральным статусом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликует список российских спортсменов, получивших нейтральный статус в течение лета. Об этом заявил член совета организации Антти Пихлакоски.



«Ожидаем несколько сотен заявок от спортсменов, рассматривать которые мы будем постепенно. Уже летом мы назовём всех допущенных нейтральных атлетов.



У России, похоже, сложилось впечатление, что допинг — это высший вид спорта. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не самая сильная. Если государственные органы будут недостаточно строги в этих вопросах, общая культура спортсменов так и не изменится. Важно, чтобы Министерство спорта России внимательно следило за всем происходящим. Мы считаем, что если всё будет воспринято всерьёз, то ситуация сможет измениться», — цитирует Пихлакоски Yle.



Напомним, спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут принимать участие в международных соревнованиях.