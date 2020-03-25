Непомнящий впервые проиграл и потерял единоличное лидерство на турнире претендентов ФИДЕ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге. В партии седьмого тура Непомнящий чёрными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву. Партия завершилась уже на 42-м ходу.



В параллельной встрече был зафиксирован ничейный результат — Александр Грищук разошёлся миром с представителем Нидерландов Анишем Гири. Для россиянина эта ничья стала седьмой в семи встречах на турнире. Соотечественник Грищука Кирилл Алексеенко также сыграл вничью против китайца Дина Лижэня.



После седьмого тура Непомнящий, в активе которого 4,5 очка, делит лидерство в турнирной таблице с Вашье-Лагравом.



Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победитель получит право провести матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.