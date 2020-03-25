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Непомнящий впервые проиграл и потерял единоличное лидерство на турнире претендентов ФИДЕ

Непомнящий впервые проиграл и потерял единоличное лидерство на турнире претендентов ФИДЕ
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел первое поражение на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге. В партии седьмого тура Непомнящий чёрными фигурами уступил французу Максиму Вашье-Лаграву. Партия завершилась уже на 42-м ходу.

В параллельной встрече был зафиксирован ничейный результат — Александр Грищук разошёлся миром с представителем Нидерландов Анишем Гири. Для россиянина эта ничья стала седьмой в семи встречах на турнире. Соотечественник Грищука Кирилл Алексеенко также сыграл вничью против китайца Дина Лижэня.

После седьмого тура Непомнящий, в активе которого 4,5 очка, делит лидерство в турнирной таблице с Вашье-Лагравом.

Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победитель получит право провести матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Шахматы. Турнир претендентов 2020. 7-й тур, Екатеринбург, Россия
Максим Вашье-Лаграв - Ян Непомнящий
25 марта 2020, среда. 14:00 МСК
Максим Вашье-Лаграв
Окончено
1:0
Ян Непомнящий
Шахматы. Турнир претендентов 2020. 7-й тур, Екатеринбург, Россия
Аниш Гири - Александр Грищук
25 марта 2020, среда. 14:00 МСК
Аниш Гири
Окончено
1/2:1/2
Александр Грищук
Шахматы. Турнир претендентов 2020. 7-й тур, Екатеринбург, Россия
Дин Лижэнь - Кирилл Алексеенко
25 марта 2020, среда. 14:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
1/2:1/2
Кирилл Алексеенко
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