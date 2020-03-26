Французский лыжник показал впечатляющую стойку на руках и трюк с бутылкой. Видео

Французский лыжник Люка Шанава продемонстрировал, чем можно заняться дома на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсмен показал в своём «инстаграме», как умеет стоять на руках, причём в какой-то момент он остался стоять на одной руке, но всё равно удержал равновесие.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.