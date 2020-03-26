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Губерниев восхитился великолепной растяжкой гимнастки Спиридоновой

Губерниев восхитился великолепной растяжкой гимнастки Спиридоновой
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях, многократный призёр первенства планеты, двукратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова показала великолепную растяжку. Гимнастка отправилась за продуктами, везя тележку поднятой в шпагате ногой.

«Покатила в магазик. Что посоветуете купить кроме гречки?» — подписала Спиридонова видео, размещённое на её странице в «Инстаграме».

Видео доступно на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».

Первым комментатором поста стал Дмитрий Губерниев, написавший «Мммммммм…». Затем диалог Дмитрия и Дарьи продолжился на языке смайликов.

Фото: «Инстаграм» Дарьи Спиридоновой

Многие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они активно призывают подписчиков заботиться о здоровье и без особой нужды не выходить из дома.

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