Губерниев восхитился великолепной растяжкой гимнастки Спиридоновой

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях, многократный призёр первенства планеты, двукратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова показала великолепную растяжку. Гимнастка отправилась за продуктами, везя тележку поднятой в шпагате ногой.
«Покатила в магазик. Что посоветуете купить кроме гречки?» — подписала Спиридонова видео, размещённое на её странице в «Инстаграме».
Видео доступно на странице Дарьи Спиридоновой в «Инстаграме».
Первым комментатором поста стал Дмитрий Губерниев, написавший «Мммммммм…». Затем диалог Дмитрия и Дарьи продолжился на языке смайликов.
Фото: «Инстаграм» Дарьи Спиридоновой
Многие спортсмены находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Они активно призывают подписчиков заботиться о здоровье и без особой нужды не выходить из дома.
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