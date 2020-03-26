«Ни слова на букву К». Фигуристка Боброва поделилась историей любви в фотографиях

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступавшая в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым, поделилась фотографиями, которые рассказывают историю её любви с Андреем Депутатом, выступавшим в парном катании. Супруги воспитывают сына, которому в апреле исполнится год.

«Ни слова на букву К… На первом фото мы с Андреем на нашем первом «свидании». Почему в кавычках? Потому что мы на нём были не одни. Но потом мы снова встретились. А потом ещё раз. И ещё», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #LoveStory #нашаистроия #назадвпрошлое #любовь

Фото доступно на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Боброва и Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года серебряные призёры Игр-2018 в команде, победители (2013) и многократные призёры чемпионатов Европы.