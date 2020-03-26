Лыжница Белорукова станцевала, обрадовавшись солнцу и снегу в марте

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратный призёр чемпионатов мира, российская лыжница Юлия Белорукова продолжает восстановительные тренировки на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Хибинах. Спортсменка, пропустившая сезон-2019/2020 из-за рождения сына, радуется солнцу и снегу, который ещё есть в Мурманской области.
Видео доступно на «Чемпионате».
Под Кировском Белорукова принимает участие в съёмках фильма «Белый снег», рассказывающего о трёхкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе, которая в настоящее время возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).
Кульминацией фильма «Белый снег» являются события, произошедшие в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии, где Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Белорукова в лыжных сценах дублирует актрису Ольгу Лерман, исполняющую роль Вяльбе.
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