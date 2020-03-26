«Когда работа в кайф». Сотникова поделилась фотографией в купальнике
Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, фигуристка Аделина Сотникова поделилась фотографией в купальнике, сделанной во время гастролей с шоу «Руслан и Людмила», состоявшихся летом 2019 года.
«Когда работа в кайф. Выступил, отдохнул и снова выступил», — написала Сотникова на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо
Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!
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