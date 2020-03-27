Названы размеры штрафов для тех, кто нарушит правила карантина

Штраф за несоблюдение правил карантина в России может составить от 150 до 300 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Кодекс об административных нарушениях.

Такой штраф будет полагаться, если действия нарушителя привели к гибели другого человека. При этом размер штрафа для должностных лиц составит от 300 до 500 тыс. рублей. В случае гибели человека по вине юридического лица штраф составит до 1 млн рублей.

Если действия гражданина будут представлять опасность для окружающих, с него смогут взыскать до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 50 до 150 тыс. рублей.

Эти санкции будут распространяться на здоровых людей, обязанных соблюдать домашний режим. Заражённым коронавирусом россиянам, нарушающим правила карантина, будет грозить уголовное наказание.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. Ранее пожертвования на борьбу с коронавирусом сделали Лионель Месси и Хосеп Гвардиола.