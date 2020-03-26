Собянин подписал новый указ по карантину, ужесточив ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ, который ужесточает меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Указ опубликован на официальном сайте мэра.
«С 28 марта по 5 апреля 2020 г. вводятся дополнительные ограничения на функционирование предприятий и организаций с массовым посещением людей.
1. Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удалённой доставки готовых блюд.
2. Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.
Ещё раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости можно прочитать здесь.
3. Временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково».
4. Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например парикмахерских).
Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги – все они по-прежнему будут доступны.
Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путём курьерской доставки.
5. Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов.
6. Временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснётся студентов, которые трудятся или являются волонтёрами», — говорится в указе.
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