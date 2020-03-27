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Колумбийский велогонщик Гавирия вылечился от коронавируса

Колумбийский велогонщик Гавирия вылечился от коронавируса
Другие / Велоспорт 0

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия вылечился от коронавируса и выписался из больницы в ОАЭ.

«Последние тесты (на коронавирус. — Прим. «Чемпионата») показали отрицательный результат, врачи выписали меня из больницы. Теперь моя цель — вернуться домой», — написал Гавирия в своём «инстаграме».

В конце февраля многодневная гонка «Тур ОАЭ» была отменена из-за коронавируса у двух членов одной из команд. Участвовавший в гонке Гавирия был госпитализирован, впоследствии у него подтвердился диагноз «коронавирус».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

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