Колумбийский велогонщик Гавирия вылечился от коронавируса

Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия вылечился от коронавируса и выписался из больницы в ОАЭ.
«Последние тесты (на коронавирус. — Прим. «Чемпионата») показали отрицательный результат, врачи выписали меня из больницы. Теперь моя цель — вернуться домой», — написал Гавирия в своём «инстаграме».
В конце февраля многодневная гонка «Тур ОАЭ» была отменена из-за коронавируса у двух членов одной из команд. Участвовавший в гонке Гавирия был госпитализирован, впоследствии у него подтвердился диагноз «коронавирус».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
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