Выпускные экзамены в школах из-за коронавируса начнутся 8 июня

В министерстве просвещения сообщили, что из-за дополнительных каникул, связанных с угрозой распространения коронавируса, будут перенесены сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены должны были начаться на последней неделе мая.
«Образовательные организации в объявленную указом президента выходную неделю с 30 марта по 3 апреля не будут работать. Речь о детских садах, школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах.
Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение, исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время, и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели.
В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнётся с 8 июня. Экзамены для 9 классов – с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — приводит слова министра просвещения Сергея Кравцова сайт ведомства.
- 27 марта 2020
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