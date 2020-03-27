«Останьтесь дома». Синхронистка Шишкина попросила болельщиков соблюдать самоизоляцию

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина призвала болельщиков на нерабочей неделе, которая начинается 28 марта, соблюдать режим самоизоляции.

«Побывав в 2019 году на чемпионате мира в Южной Корее, мы с удивлением обнаружили, что корейцы показывают сердечко, скрещивая большой и указательный пальцы. Более традиционный для нас жест — сложить две руки в форме сердечка. Но какими бы ни были жесты, главное, что мы говорим вам всем спасибо за поддержку, веру и добрые слова в наш адрес.

Прошу вас, берегите себя. Отнеситесь к новой неделе не как к длинным выходным или отпуску, а как к самоизоляции. Останьтесь дома, не контактируйте с друзьями, не уезжайте в другие города и не ходите друг к другу в гости. Мы должны остановить распространение коронавируса, а не спровоцировать вспышку заболевания. Это серьёзно. Возможно, даже серьёзнее, чем вы думаете», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.