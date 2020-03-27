«Останьтесь дома». Синхронистка Шишкина попросила болельщиков соблюдать самоизоляцию

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Алла Шишкина призвала болельщиков на нерабочей неделе, которая начинается 28 марта, соблюдать режим самоизоляции.
«Побывав в 2019 году на чемпионате мира в Южной Корее, мы с удивлением обнаружили, что корейцы показывают сердечко, скрещивая большой и указательный пальцы. Более традиционный для нас жест — сложить две руки в форме сердечка. Но какими бы ни были жесты, главное, что мы говорим вам всем спасибо за поддержку, веру и добрые слова в наш адрес.
Прошу вас, берегите себя. Отнеситесь к новой неделе не как к длинным выходным или отпуску, а как к самоизоляции. Останьтесь дома, не контактируйте с друзьями, не уезжайте в другие города и не ходите друг к другу в гости. Мы должны остановить распространение коронавируса, а не спровоцировать вспышку заболевания. Это серьёзно. Возможно, даже серьёзнее, чем вы думаете», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Аллы Шишкиной.
- 27 марта 2020
-
23:13
-
22:40
-
22:22
-
22:17
-
22:02
-
21:44
-
21:28
-
21:07
-
20:42
-
20:22
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:15
-
18:45
-
17:59
-
17:42
-
16:54
-
16:33
-
16:16
-
16:03
-
15:44
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:41
-
14:30
-
14:04
-
14:02
-
13:38
-
13:26
-
12:59
-
12:57