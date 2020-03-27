Ласицкене высказалась о работе нового руководства ВФЛА

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене оценила работу нового руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в новом составе. Напомним, в конце февраля новым главой ВФЛА был избран Евгений Юрченко. С прежним президентом организации, Дмитрием Шляхтиным, у лучшей прыгуньи мира возникали регулярные конфликты.
«Изменения? Пока ещё рано говорить. С момента избрания Юрченко прошло меньше месяца. Слова насчёт борьбы с допингом звучат более или менее правильные. Но как будет с реализацией этих идей на практике, увидим позже.
Ожидания? Юрченко уже признал перед World Athletics ошибки прежнего руководства, но, думаю, в данной ситуации так поступил бы любой избранный руководитель. Наверное, прежде всего хочется не видеть иллюзию работы, которая была при прежнем президенте. Причём в большей степени это касается развития, популяризации лёгкой атлетики внутри страны.
С Юрченко мы разговаривали один раз, сразу после того, как его избрали. Откровенно сказала, что на данном этапе мне сложно ему доверять, так как абсолютно его не знаю и не понимаю, чего стоит ожидать», — цитирует Ласицкене «КоммерсантЪ».
- 27 марта 2020
-
23:13
-
22:40
-
22:22
-
22:17
-
22:02
-
21:44
-
21:28
-
21:07
-
20:42
-
20:22
-
20:03
-
19:54
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:15
-
18:45
-
17:59
-
17:42
-
16:54
-
16:33
-
16:16
-
16:03
-
15:44
-
15:01
-
15:00
-
14:58
-
14:41
-
14:30
-
14:04
-
14:02
-
13:38
-
13:26
-
12:59
-
12:57