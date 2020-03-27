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Ласицкене высказалась о работе нового руководства ВФЛА

Ласицкене высказалась о работе нового руководства ВФЛА
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене оценила работу нового руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в новом составе. Напомним, в конце февраля новым главой ВФЛА был избран Евгений Юрченко. С прежним президентом организации, Дмитрием Шляхтиным, у лучшей прыгуньи мира возникали регулярные конфликты.

«Изменения? Пока ещё рано говорить. С момента избрания Юрченко прошло меньше месяца. Слова насчёт борьбы с допингом звучат более или менее правильные. Но как будет с реализацией этих идей на практике, увидим позже.

Ожидания? Юрченко уже признал перед World Athletics ошибки прежнего руководства, но, думаю, в данной ситуации так поступил бы любой избранный руководитель. Наверное, прежде всего хочется не видеть иллюзию работы, которая была при прежнем президенте. Причём в большей степени это касается развития, популяризации лёгкой атлетики внутри страны.

С Юрченко мы разговаривали один раз, сразу после того, как его избрали. Откровенно сказала, что на данном этапе мне сложно ему доверять, так как абсолютно его не знаю и не понимаю, чего стоит ожидать», — цитирует Ласицкене «КоммерсантЪ».

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