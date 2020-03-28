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Вылегжанин под лозунгом «коронафитнес» бросил вызов Устюгову, но тот не принял эстафету

Вылегжанин под лозунгом «коронафитнес» бросил вызов Устюгову, но тот не принял эстафету
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Максим Вылегжанин запустил новый «челлендж» под лозунгом «коронафитнес». Спортсмен показал, как в условиях самоизоляции дома проводит тренировки. Вылегжанин отжимался, стоя на руках у стенки.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Максим передал вызов ряду спортсменов, включая лыжника Сергея Устюгова. Тот уже ответил, отказавшись выполнять упражнения. «Макс, извиняй! Я мешок», — сказал Устюгов.

В настоящее время из-за пандемии коронавируса многие спортсмены находятся на самоизоляции. Находясь дома, они запускают различные челленджи, призывающие людей не выходить без необходимости на улицу.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в городе Ухани (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.

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