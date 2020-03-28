Туктамышева: живу по принципу «находить положительное в любой ситуации»

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем занимается во время самоизоляции.

«Невозможно остаться в стороне сами знаете от какой темы. Живу по принципу — находить положительное в любой ситуации. План на ближайшее время — действительно сделать то, на что никогда не хватало времени. Читаю, смотрю фильмы (иногда не самые умные, но смешные и позитивные) и позволяю себе просто подумать. Верю, что любой продуктивной идее нужно время, и теперь оно пришло. В голове столько всего интересного, очень надеюсь скоро воплотить всё придуманное в жизнь. Ребят, просто посвятите время себе! Всем хорошего настроения», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инсаграме» Елизаветы Туктамышевой.