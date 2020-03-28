Плющенко показал ледовую импровизацию перед закрытием арены
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко во время тренировки в своей школе спонтанно показал оригинальную дорожку шагов. Случилось это за день до закрытия ледовой арены.
«Импровизация… За день до закрытия ледовой арены» ,— подписал видео Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
С 21 марта в Москве временно закрылись фитнес-клубы, бассейны, аквапарки и другие спортивные учреждения. Такое постановление выпустило Управление Роспотребнадзора по Москве из-за распространения коронавирусной инфекции в городе. Меры распространяются как на государственные организации, так и на частные. Запрет действует до особого распоряжения.
Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» работает в Москве с апреля 2017 года.
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