Тренер рассказал, чем опасно для фигуристов отсутствие ледовых тренировок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, чем опасно для спортсменов отсутствие ледовых тренировок. Из-за угрозы распространения коронавируса большинство катков в России закрыто.

«Я бы сказал, что происходит отвыкание ото льда. Когда фигурист работает в привычном для себя режиме, он не чувствует коньков — чувствует только лёд. После перерыва ты начинаешь чувствовать ботинки, шурупы, лезвия — всё что угодно, только не сам лёд. Эта потеря контактных ощущений и есть самое неприятное, что происходит со спортсменом после затянувшегося перерыва. Чем сильнее у человека развита мышечная память, тем быстрее восстанавливаются прежние навыки. Но должен сказать, что в длительном отлучении ото льда есть и позитивные вещи.

Например, если у спортсмена имелись серьёзные ошибки в технике прыжков, которые мешали ему на льду, они ослабевают. И начало работы превращается в поистине золотое время, когда человека становится проще не спеша заново научить чему-то новому, заложить правильную мышечную память», — приводит слова Николаева RT.