Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована вместе с другими пассажирами из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте Посольства РФ в Египте.



Вместе с 15-летней спортсменкой были эвакуированы и помещены на карантин её родители и братья, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.



Во вторник оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Министерству транспорта организовать вывоз россиян из Египта.



Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 в Граце (Австрия), также финала Гран-при 2019 года, который прошёл в Турине (Италия).



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч.