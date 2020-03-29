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Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине

Фигуристка Трусова эвакуирована из Египта и находится на карантине
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова эвакуирована вместе с другими пассажирами из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Москву. Об этом сообщается на официальном сайте Посольства РФ в Египте.

Вместе с 15-летней спортсменкой были эвакуированы и помещены на карантин её родители и братья, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Во вторник оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России поручил Министерству транспорта организовать вывоз россиян из Египта.

Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы — 2020 в Граце (Австрия), также финала Гран-при 2019 года, который прошёл в Турине (Италия).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч.

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