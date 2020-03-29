40% московских пациентов с коронавирусом, подключённых к аппаратам ИВЛ, моложе 40 лет

Почти 40% пациентов заражённых коронавирусной инфекцией пациентов в Москве моложе 40 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице на официальном сайте Мосгорздрава.

15% тяжелых больных коронавирусом моложе 40 лет

двум третям пациентов на ИВЛ меньше 60 лет

почти половина больных с тяжёлым повреждением лёгких — люди моложе 60 лет, и это 45% общего числа тяжелых больных.

Число заразившихся в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% — в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по числу людей с подтвержденным диагнозом – молодёжь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%.Еще 15% — люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, вирусом заразилось более 600 тысяч человек, скончалось — более 30 тысяч. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч. В России зафиксировано более 1500 случаев заражения.