Легкоатлетка Сидорова: не понимаю, как справиться с тревожностью

Чемпионка мира по прыжкам с шестом, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выразила мнение, что самое сложное в условиях карантина и самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса – это справиться с тревожностью.

«Москвичи, ау, вы как? Хотя, конечно, сейчас ответ на мой вопрос даже лучше должны знать спортсмены и люди из других стран, у нас всё-таки только начало.

Как справляться с тренировками дома более менее становится понятным. Конечно, это не то, но тут определённый план уже есть. Пока не понимаю одного: как справиться с тревожностью? Уровень моей примерно…» — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме», поставив рыдающий смайлик.

Фото доступно в «инстаграме» Анжелики Сидоровой.

В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции. Оставаться дома призвали россиян даже пилоты с неба.