Легкоатлетка Сидорова: не понимаю, как справиться с тревожностью

Чемпионка мира по прыжкам с шестом, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выразила мнение, что самое сложное в условиях карантина и самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса – это справиться с тревожностью.
«Москвичи, ау, вы как? Хотя, конечно, сейчас ответ на мой вопрос даже лучше должны знать спортсмены и люди из других стран, у нас всё-таки только начало.
Как справляться с тренировками дома более менее становится понятным. Конечно, это не то, но тут определённый план уже есть. Пока не понимаю одного: как справиться с тревожностью? Уровень моей примерно…» — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме», поставив рыдающий смайлик.
Фото доступно в «инстаграме» Анжелики Сидоровой.
В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции. Оставаться дома призвали россиян даже пилоты с неба.
- 30 марта 2020
-
19:43
-
18:44
-
18:29
-
18:02
-
17:33
-
17:14
-
16:19
-
15:22
-
14:31
-
12:48
-
12:41
-
12:39
-
12:33
-
12:09
-
11:43
-
11:35
-
11:13
-
11:03
-
10:53
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:22
-
09:50
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
02:04
-
00:42
-
00:30
- 29 марта 2020
-
23:14
-
21:46
-
20:55
-
20:11