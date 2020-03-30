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Легкоатлетка Сидорова: не понимаю, как справиться с тревожностью

Легкоатлетка Сидорова: не понимаю, как справиться с тревожностью
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпионка мира по прыжкам с шестом, российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, выразила мнение, что самое сложное в условиях карантина и самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса – это справиться с тревожностью.

«Москвичи, ау, вы как? Хотя, конечно, сейчас ответ на мой вопрос даже лучше должны знать спортсмены и люди из других стран, у нас всё-таки только начало.

Как справляться с тренировками дома более менее становится понятным. Конечно, это не то, но тут определённый план уже есть. Пока не понимаю одного: как справиться с тревожностью? Уровень моей примерно…» — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме», поставив рыдающий смайлик.

Фото доступно в «инстаграме» Анжелики Сидоровой.

В Москве и Подмосковье действует режим самоизоляции. Оставаться дома призвали россиян даже пилоты с неба.

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