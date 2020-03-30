Крылова — о судействе в танцах на льду: никто не понимает, как новая система работает

Серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира известный тренер Анжелика Крылова высказала мнение, что оценки фигуристов в танцах на льду практически не поддаются объяснению.
«Судьи стали судить очень странно. Те же Пападакис с Сизероном за каждый элемент получают +5, а другим парам получить такие оценки практически нереально. И никто нормально не понимает, как работает новая система.
Система нормальная, дело в людях, которые используют её в своих целях. Понятно, каждая страна хочет поддерживать свою страну — всегда так было и будет. А когда все катаются на одном уровне, есть возможность для разного рода махинаций. Но должно же быть чувство меры!
За сорванные элементы Пападакис и Сизерону ставят плюсовые оценки. Потому и говорим о субъективности существующей системы. Это неправильно, так быть не должно.
Апелляции – бесполезная затея. У меня были случаи необъективного судейства моих спортсменов, и я никак не могла им помочь. Когда оценки утверждены, подавать апелляцию мы уже не можем. Я один раз подала, но умные люди сказали, что лучше этого не делать, если хочешь дальше тренировать.
Спортсмены приходят к нам после соревнований и спрашивают, как же так вышло. Почему мы проиграли? Мы должны им что-то объяснить, но не знаем, что сказать.
Нужны объяснения судей, наказания, дисквалификации… Мы делаем колоссальную работу, и она должна оцениваться соответствующе. Если этого объяснения нет, не надо больше давать работать таким некомпетентным судьям», — приводит слова Крыловой «Спорт Бизнес Online».
Чем занимается фигуристка Габриэла Пападакис во время самоизоляции, можно посмотреть на «Чемпионате».
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