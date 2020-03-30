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Загитова проводит карантин в Казани у родителей

Загитова проводит карантин в Казани у родителей
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на время карантина приехала к родителям в Казань, сообщает «Реальное время». Отец Загитовой — главный тренер местного хоккейного клуба «Ирбис». Сообщается, что фигуристка вернулась в Татарстан вместе с бабушкой и собакой Масару.

На днях Загитова была замечена в одном из книжных магазинов в Казани, фотографию выложил в «Инстаграм» юный спортсмен из Татарстана.

Отделение «Хрустальный» спортивной школы «Самбо-70» закрыто на карантин. Группа тренера Этери Тутберидзе, в которую входит Загитова, приостановила тренировки на льду до 12 апреля.

31 марта Загитова должна была выступить в Казани в ледовом шоу «Чемпионы на льду», но из-за коронавируса мероприятие перенесли на осень.

Как Загитова тренируется в домашних условиях во время карантина, можно посмотреть на «Чемпионате».

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