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Медведева удалила ролик с переодеванием. Фанаты потребовали вернуть его

Медведева удалила ролик с переодеванием. Фанаты потребовали вернуть его
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила новый видеоролик, в котором в течение секунды перевоплотилась в жгучую красотку. Спортсменка вскоре удалила запись, но фанаты потребовали вернуть видео.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

В настоящее время Медведева находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ранее был закрыт ледовый дворец, в котором спортсменка тренировалась в Канаде. После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 36 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 158 тыс.

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