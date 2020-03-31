Тест на коронавирус велогонщика Закарина дал отрицательный результат

Тест на коронавирус российского велогонщика Ильнура Закарина дал отрицательный результат. Об этом сообщил сам спортсмен.
Закарин прилетел с Кипра в Набережные Челны и находится на карантине. Спортсмен сдал анализы на коронавирус.
«Было у меня тестирование, сказали, что, если результаты положительные, мне позвонят в понедельник. А если нет — значит всё, я здоров. Мне не позвонили, так что я здоров», — цитирует его ТАСС.
Закарин — бронзовый призёр «Вуэльты» (2017), также он занимал пятое место в «Джиро д'Италия» (2017) и девятое — в «Тур де Франс» (2018).
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.
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