Фигуристка Слуцкая показала, как привлекает к домашним тренировкам маленькую дочку. Видео

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая на своей странице в «Инстаграме» показала, как привлекает родившуюся несколько месяцев назад дочь Киру к тренировкам во время домашней самоизоляции.

«Так как мы находимся на самоизоляции, о спорте не нужно забывать. У меня старшие дети подросли, а вот маленькая всегда со мной, и полноценно позаниматься у меня не получается. Поэтому я придумываю упражнения, как можно привлечь маленькую и заниматься вместе с ней», – сказала Слуцкая.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, ввиду риска распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.

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