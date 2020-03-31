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«Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на карантине?» Утяшева выложила новое видео

«Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на ка
«Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на карантине?» Утяшева выложила новое видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» видео, в котором подробно рассказала, как снять напряжение с уставшей поясницы.

«Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на карантине?

Со временем организм перестаёт задействовать то, что не включается. Из-за сидячего образа жизни день за днём ваши сухожилия и связки становятся всё менее подвижными. А поможет не допустить этого растяжка.

Растяжка — это настолько благодарное дело… За неё ваше тело скажет спасибо! От вас никто не требует складываться в мостик и становиться гимнасткой. Нужно лишь поддерживать позвоночник в здоровом состоянии», — подписала спортсменка видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

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