«Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на карантине?» Утяшева выложила новое видео

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» видео, в котором подробно рассказала, как снять напряжение с уставшей поясницы.

«Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на карантине?

Со временем организм перестаёт задействовать то, что не включается. Из-за сидячего образа жизни день за днём ваши сухожилия и связки становятся всё менее подвижными. А поможет не допустить этого растяжка.

Растяжка — это настолько благодарное дело… За неё ваше тело скажет спасибо! От вас никто не требует складываться в мостик и становиться гимнасткой. Нужно лишь поддерживать позвоночник в здоровом состоянии», — подписала спортсменка видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».