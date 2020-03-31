«Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на карантине?» Утяшева выложила новое видео
Российская гимнастка Ляйсан Утяшева выложила в свой «инстаграм» видео, в котором подробно рассказала, как снять напряжение с уставшей поясницы.
«Как снять напряжение с уставшей поясницы? А на карантине?
Со временем организм перестаёт задействовать то, что не включается. Из-за сидячего образа жизни день за днём ваши сухожилия и связки становятся всё менее подвижными. А поможет не допустить этого растяжка.
Растяжка — это настолько благодарное дело… За неё ваше тело скажет спасибо! От вас никто не требует складываться в мостик и становиться гимнасткой. Нужно лишь поддерживать позвоночник в здоровом состоянии», — подписала спортсменка видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
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