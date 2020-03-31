Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

16-летний борец предотвратил похищение детей. Видео

16-летний борец предотвратил похищение детей. Видео
Другие / Борьба 0

В США 16-летний Канаан Бауэр, занимающийся вольной борьбой, предотвратил похищение трёх детей на автозаправочной станции. Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения, установленные на АЗС.

По информации USA Today, похищение детей планировал 22-летний злоумышленник. Бауэр, услышав шум и увидев потасовку, поспешил на помощь матери. Он повалил злоумышленника на пол и удерживал его до появления полиции.

«Он слышал крики ужаса и потому перебежал улицу. Он вошёл внутрь, а на полу уже была кровь.
Тогда мой сын подошёл к этому парню, взял его в захват и удерживал, пока не подоспела полиция», — рассказал отец мальчика.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Сообщается, что Бауэр неоднократно побеждал на школьных турнирах по вольной борьбе.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020