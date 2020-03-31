16-летний борец предотвратил похищение детей. Видео

В США 16-летний Канаан Бауэр, занимающийся вольной борьбой, предотвратил похищение трёх детей на автозаправочной станции. Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения, установленные на АЗС.

По информации USA Today, похищение детей планировал 22-летний злоумышленник. Бауэр, услышав шум и увидев потасовку, поспешил на помощь матери. Он повалил злоумышленника на пол и удерживал его до появления полиции.

«Он слышал крики ужаса и потому перебежал улицу. Он вошёл внутрь, а на полу уже была кровь.

Тогда мой сын подошёл к этому парню, взял его в захват и удерживал, пока не подоспела полиция», — рассказал отец мальчика.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Сообщается, что Бауэр неоднократно побеждал на школьных турнирах по вольной борьбе.