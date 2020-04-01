Ягудин начал имитировать собаку на 4-й день карантина. Видео

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал забавное видео, на котором имитирует собаку во время карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.