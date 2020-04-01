В России за сутки коронавирусом заразилось 440 человек, зафиксировано 7 летальных исходов

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 440 человек, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 2777 человек, из которых выздоровело 190. Зафиксировано ещё семь летальных исходов. За всё время скончалось 24 человек.

Также сообщается, что около половины новых заразившихся коронавирусом в Москве — моложе 45 лет. Среди этих пациентов 29 детей.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 267, область — 15

Коми — 32

Санкт-Петербург — 27

Саратовская область — 11

Вологодская область — 7

Челябинская область — 7

Ленинградская область — 6

Бурятия — 6

Красноярский край — 6

Тульская область — 5

Краснодарский край — 5

Воронежская область — 4

Волгоградская область — 4

Пензенская область — 4

Омская область — 4

Курская область — 3

Тамбовская область — 3

Ханты-Мансийский АО — 3

Брянская область — 2

Ивановская область — 2

Дагестан — 2

Кабардино-Балкария — 2

Северная Осетия — 2

Владимирская область — 1

Липецкая область — 1

Тверская область — 1

Чечня — 1

Башкирия — 1

Мордовия — 1

Алтайский край — 1

Новосибирская область — 1

Приморский край — 1

Хабаровский край — 1

Сахалинская область — 1.

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