Трусова: у меня два счастья

Российская фигуристка Александра Трусова выложила в «Инстаграм» фотографии со своими собаками.
«У меня два счастья», — подписала фигуристка одну из фотографий.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
«Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка…» Уилфред Лэмптон», — отмечается в подписи к другому снимку.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).
Также посмотрите видео феноменального каскада Анны Щербаковой: четыре — три — три.
- 1 апреля 2020
-
13:06
-
12:57
-
12:36
-
12:18
-
11:39
-
11:25
-
10:57
-
10:41
-
10:26
-
09:02
-
01:10
-
00:51
- 31 марта 2020
-
23:46
-
23:15
-
22:17
-
21:50
-
21:24
-
19:37
-
18:24
-
17:28
-
17:08
-
16:49
-
15:43
-
15:20
-
14:22
-
14:03
-
13:48
-
13:17
-
13:14
-
12:53
-
12:08
-
11:44
-
11:18
-
11:09
-
10:57