Трусова: у меня два счастья

Российская фигуристка Александра Трусова выложила в «Инстаграм» фотографии со своими собаками.

«У меня два счастья», — подписала фигуристка одну из фотографий.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

«Тот, кто говорит, что счастье не купишь, никогда не покупал щенка…» Уилфред Лэмптон», — отмечается в подписи к другому снимку.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).

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