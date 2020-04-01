«Вертуха! Повторяем за мной». Плющенко показал эффектный трюк во дворе
Бывший российский фигурист Евгений Плющенко показал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса. Плющенко во дворе выполнил вертушку.
«Вертуха! Повторяем за мной», — подписал видео Плющенко.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 41 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 176 тыс.
В России коронавирусом заразились уже более 2,5 тыс. человек. Сообщалось о 24 летальных исходах по состоянию на 1 апреля.
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