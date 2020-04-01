«Где шторы?» Косторная показала видео тренировки в пустой комнате

Российская фигуристка Алёна Косторная показала, как можно тренироваться дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка выложила в свой «инстаграм» ускоренное видео тренировки.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Один из подписчиков спросил Косторную, написав в комментариях к посту: «Где шторы?..»
«Мама специально освободила комнату для моих тренировок», — ответила фигуристка.
16-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
- 1 апреля 2020
-
16:49
-
16:00
-
15:18
-
14:52
-
14:39
-
14:13
-
13:57
-
13:30
-
13:30
-
13:06
-
12:57
-
12:36
-
12:18
-
11:39
-
11:25
-
10:57
-
10:41
-
10:26
-
09:02
-
01:10
-
00:51
- 31 марта 2020
-
23:46
-
23:15
-
22:17
-
21:50
-
21:24
-
19:37
-
18:24
-
17:28
-
17:08
-
16:49
-
15:43
-
15:20
-
14:22
-
14:03