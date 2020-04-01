«Где шторы?» Косторная показала видео тренировки в пустой комнате

Российская фигуристка Алёна Косторная показала, как можно тренироваться дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка выложила в свой «инстаграм» ускоренное видео тренировки.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Один из подписчиков спросил Косторную, написав в комментариях к посту: «Где шторы?..»

«Мама специально освободила комнату для моих тренировок», — ответила фигуристка.

16-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.