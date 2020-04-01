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Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Кугрышев ждут второго ребёнка

Гимнастка Яна Кудрявцева и хоккеист Кугрышев ждут второго ребёнка
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряная медалистка Олимпийских игр—2016 в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева сообщила, что во второй раз беременна от своего мужа, хоккеиста «Салавата Юлаева» Дмитрия Кугрышева.

Забавно, что фанаты не сразу поверили спортсменке, посчитав её фотографию первоапрельской шуткой. Позже Кудрявцева была вынуждена выложить в своём «инстаграме» ещё одно фото, подтвердив свой намёк.

«Многие подумали, что предыдущее фото — это первоапрельская шутка. Но нет, друзья… Это не шутка, мы ждём второго пупсика!!! Срок ещё небольшой, но я не могла не поделиться с вами этой радостной новостью», — написала Яна.

Напомним, первенец в семье Кудрявцевой и Кугрышева появился менее полугода назад.

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