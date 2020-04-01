Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение карантина

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказаниях, вплоть до тюремного срока, за нарушение карантина из-за коронавируса. Накануне документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте портала правовой информации.
Исходя из текста закона, если несоблюдение заболевшим гражданином карантинных предписаний повлечёт по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание устанавливается в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы до семи лет. Также были повышены штрафы за несоблюдение карантина: для граждан наказание составит от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. либо приостановка деятельности на три месяца. Максимальная санкция для организаций — 500 тыс. руб.
Будут штрафовать и за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом. Граждане за фейки могут лишиться 300–700 тыс. руб., СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 млн до 3 млн руб. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти, беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн руб.
Ранее Владимир Путин объявил текущую неделю нерабочей по всей России:
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