Клишина поделилась рецептом вкусного салата

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, показала, чем занимается на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка рассказала, какой салат ей удалось приготовить.
«Чем ещё заняться дома в режиме самоизоляции? Как многие из вас уже знают, я люблю готовить. Пирожки, конечно, не пеку, но салаты, паста и вкуснейшие ароматные стейки у меня получаются вкусно. Сегодня хочу поделиться полезным, а самое главное — быстрым рецептом простого салата.
1. Я беру любые салатные листья, можно любой микс.
2. Нарезаю очищенную свежую морковь с помощью овощечистки и добавляю в листья салата.
3. Очищаю авокадо, нарезаю на кубики — и туда же.
4. Добавляю орешки. Во многих супермаркетах продаётся специальный микс из орехов, можно смело их использовать.
5. Ну и соус: 1 столовая ложка оливкового масла, 1 чайная ложка соевого соуса, винный уксус и сок лимона по вкусу», — написала Клишина в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
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