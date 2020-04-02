Беременная лыжница Седова выложила видео домашних тренировок

Российская лыжница Анастасия Седова выложила в «сториз» своего «инстаграма» видео, в которых можно посмотреть, как она тренируется дома на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Седова пропустила сезон-2019/2020 ввиду беременности, о которой спорстменка сообщила в ноябре 2019 года.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
25-летняя Седова — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года в эстафете, заслуженный мастер спорта России.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.
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