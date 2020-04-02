Лыжник Легков организовал поставку защитных масок и экранов для медиков Красноармейска

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, депутат Московской областной думы Александр Легков рассказал, что организовал доставку защитных масок и экранов для медиков Красноармейска. В регионах, в том числе в медицинских учреждениях, существует недостаток защитных средств для поддержания режима самоизоляции.

«Мы привезли защитные маски и экраны для медиков Красноармейска. Они сегодня на передовой и не могут, как большинство из нас, остаться дома и избежать лишних контактов. Спасибо им большое за мужество, а мы обязательно будем помогать, чем сможем. И, конечно, спасибо моим друзьям из красноармейских компаний «Flexpocket» и «Пластик Он Лайн» за такое нужное производство и такой подарок своим землякам-медикам», — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Александр Легкова.