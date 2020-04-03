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Ягудин сыграл на самодельном игровом автомате, сидя на унитазе

Ягудин сыграл на самодельном игровом автомате, сидя на унитазе
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин продолжает увлекательно проводить время в условиях карантина и самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. На шестой день Алексей из подручных средств соорудил в туалете игровой автомат и сразу же использовал его в деле.

Видео доступно на «Чемпионате».

По данным на утро 2 апреля в России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 771 человека. В настоящий момент общее число заболевших составляет 3548 человек, из которых выздоровело 235. Зафиксировано ещё шесть летальных исходов. За всё время скончалось 30 человек.

Президент Путин в обращении к населению России объявил, что продлил нерабочие дни в стране до конца апреля.

Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля
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