«Их вообще контролируют?» Губерниев — о ситуации с коронавирусом на базе в Новогорске

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию на базе в Новогорске, где было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что заболели главный тренер сборной России по спортивной гимнастике 77-летний Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.

«Два человека из сборной по спортивной гимнастике подхватили коронавирус! Остальных распустили по домам? На карантин или на другой сбор вирус разносить? М-да…

Ещё раз отмечу, что иные представители зимних видов после возвращения из Европы и Штатов не были на самоизоляции! Кто-то гостил на ТВ, кто-то по стране ездил, кто-то на тренировочный сбор сел! Их вообще контролируют? Или наш спортивный люд на особом положении? Всем наплевать, и вирусу, кстати, тоже!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции с 30 марта в Москве введён домашний режим самоизоляции для всех горожан. Также по этой причине во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

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