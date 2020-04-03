Губерниев — о ситуации с коронавирусом в Новогорске: ждали, что пронесёт. Не пронесло

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию на базе в Новогорске, где было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что заболели главный тренер сборной России по спортивной гимнастике 77-летний Андрей Родионенко и призёр юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин.

«Мы видели после окончания зимнего сезона, что спортсмены распущены в прямом и переносном смыслах. В тот момент, когда Владимир Путин говорит про предельную концентрацию, мы видим, что, даже несмотря на рекомендации министерства спорта и работу Олега Матыцина, далеко не все спортсмены самоизолировались. Особенно после посещения Северной Америки или европейских стран. Мы ждали, что, может, пронесёт. Но не пронесло. Мы понимаем, что, если спортсмен не заболеет, он может быть переносчиком.

Возможно, что спортсмены не пересекались друг с другом в Новогорске. Это прекрасная база, её директор — настоящий профессионал. Зная организацию хозяйства у Ирины Винер-Усмановой, мы не усомнимся в её словах. «Художницы» работают отдельно», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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