Агапитов: сроки проведения чемпионата России по тяжёлой атлетике остались прежними

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, как организация справляется с работой в условиях мировой пандемии коронавируса.



«На сегодняшний день мы находимся в режиме самоизоляции, на карантине. И пока непонятно, что будет после 30 апреля, мы находимся в ожидании информации от правительства страны и Министерства спорта России. На данный момент место и сроки проведения чемпионата России остались прежними.



Но всё же, как вы понимаете, взаимосвязано с международными квалификационными соревнованиями к Олимпийским играм в Токио. И когда станут известны даты проведения этих турниров, мы под них будем подстраивать наш внутренний календарь соревнований. В этой ситуации мы зависим от ряда инстанций — МОК, Международной федерации тяжёлой атлетики и Европейской федерации тяжёлой атлетики», — цитирует Агапитова «Р-Спорт».



Проведение чемпионата России в Грозном запланировано на 22-29 июня.