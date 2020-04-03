Бутырская — о перенесённом чемпионате мира: мне кажется, в нём уже нет смысла

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась мыслями о возможном проведении чемпионата мира в 2020 году.
«Мне кажется, в нём уже нет смысла. В марте будет новый чемпионат мира. У нас уже есть выверенный режим соревнований. Олимпийские игры перенесли на год. Все страдают. Это надо принять как данность», — цитирует Бутырскую «Спорт день за днём».
Напомним, следующий чемпионат мира по фигурному катанию должен был пройти в Монреале (Канада) с 16 по 22 марта. Из-за пандемии коронавируса он был перенесён — новая дата проведения неизвестна. Ранее сообщалось, что соревнования могут пройти в конце 2020 года. Существует возможность, что чемпионат будет проведен позже в этом году, но в любом случае не раньше октября.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Спортсмены поддерживают форму индивидуально, соблюдая карантин. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 55 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 210 тыс.
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