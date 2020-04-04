В России зафиксировали 582 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали ещё 582 случая заражения коронавирусом. Выявленные случаи произошли в 32 регионах страны, сообщает телеграм-канал Mash.

Скончались девять человек, 52 — выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрирован 4731 случай заражения коронавирусом. За это время скончались 43 человек, выздоровели 333.

Новые случаи заражения по регионам РФ:

Москва — 434,

Московская область — 49

Санкт-Петербург — 15

Брянская область — 12

Ивановская область — 10

Рязанская область — 6

Ленинградская область — 6

Костромская область — 5

Республика Бурятия — 4

Орловская область — 3

Республика Коми — 3

Чеченская Республика — 3

Кировская область — 3

Челябинская область — 3

Алтайский край — 3

Амурская область — 3

Воронежская область — 2

Тульская область — 2

Ярославская область — 2

Республика Адыгея — 2

Белгородская область — 1

Калужская область — 1

Смоленская область — 1

Тамбовская область — 1

Вологодская область — 1

Республика Северная Осетия — 1

Республика Мордовия — 1

Удмуртская Республика — 1

Курганская область — 1

Свердловская область — 1

Омская область — 1

Сахалинская область — 1.