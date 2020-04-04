В России зафиксировали 582 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали ещё 582 случая заражения коронавирусом. Выявленные случаи произошли в 32 регионах страны, сообщает телеграм-канал Mash.
Скончались девять человек, 52 — выздоровели. На сегодняшний день в России зарегистрирован 4731 случай заражения коронавирусом. За это время скончались 43 человек, выздоровели 333.
Новые случаи заражения по регионам РФ:
Москва — 434,
Московская область — 49
Санкт-Петербург — 15
Брянская область — 12
Ивановская область — 10
Рязанская область — 6
Ленинградская область — 6
Костромская область — 5
Республика Бурятия — 4
Орловская область — 3
Республика Коми — 3
Чеченская Республика — 3
Кировская область — 3
Челябинская область — 3
Алтайский край — 3
Амурская область — 3
Воронежская область — 2
Тульская область — 2
Ярославская область — 2
Республика Адыгея — 2
Белгородская область — 1
Калужская область — 1
Смоленская область — 1
Тамбовская область — 1
Вологодская область — 1
Республика Северная Осетия — 1
Республика Мордовия — 1
Удмуртская Республика — 1
Курганская область — 1
Свердловская область — 1
Омская область — 1
Сахалинская область — 1.
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