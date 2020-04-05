«Счастье есть». Сотникова выложила фото с шоколадным загаром
Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова поделилась фотографией, сделанной во время гастролей с шоу «Руслан и Людмила», состоявшихся летом 2019 года. Фигуристка без макияжа расположилась на борту яхты. Топ Сотниковой повторяет цвет её загара. Аделина снабдила фото тегом #счастьеесть.
Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо
Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!
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