В России за сутки коронавирусом заразилось 954 человека, зафиксирован 47-й летальный исход

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 954 человека, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 6343 человека, из которых выздоровело 406. Зафиксировано ещё два летальных исхода. За всё время скончалось 47 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 591

Московская область — 82

Санкт-Петербург — 35

Республика Коми — 31

Республика Татарстан — 16

Краснодарский край — 11

Ивановская область — 10

Тульская область — 10

Вологодская область — 10

Воронежская область — 9

Ставропольский край — 9

Республика Марий Эл — 9

Нижегородская область — 9

Липецкая область — 8

Тамбовская область — 8

Республика Бурятия — 8

Волгоградская область — 7

Архангельская область — 6

Республика Адыгея — 6

Брянская область — 5

Рязанская область — 5

Ленинградская область — 5

Республика Дагестан — 5

Пензенская область — 5

Алтайский край — 5

Белгородская область — 4

Свердловская область — 4

Челябинская область — 4

Мурманская область — 3

Республика Северная Осетия — 3

Красноярский край — 3

Иркутская область — 3

Владимирская область — 2

Тверская область — 2

Республика Карелия — 2

Новгородская область — 2

Чувашская Республика — 2

Оренбургская область — 2

Республика Хакасия — 2

Кемеровская область — 2

Калужская область — 1

Костромская область — 1

Орловская область — 1

Смоленская область — 1

Псковская область — 1

Чеченская Республика — 1

Республика Мордовия — 1

Ульяновская область — 1

Республика Крым — 1.

Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.