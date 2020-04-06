Испанский лыжник покорил горную вершину, не выходя из дома. Видео
Испанский фрирайдер Филипп Клейн Герреро использовал подручные средства и сымитировал восхождение на вершину горы и спуск с неё, оставаясь дома и не нарушая правил самоизоляции. Спортсмен записал «восхождение» на видео и опубликовал на своём канале на YouTube. Ролик собрал почти полмиллиона просмотров.
«Прямо перед тем, как мы оказались закрыты дома из-за нынешей ситуации с вирусом, я собирался поехать на фрирайд со своей семьёй. Предполагалось, что это будет большое путешествие, путешествие года, которого я долго с нетерпением ждал. Поэтому во время карантина я постоянно думаю о лыжах и начал думать, как я мог бы покататься, не покидая своей гостиной», – написал лыжник.
Посмотреть видео можно на канале Филиппа Клейна Герреро на YouTube.
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