15-летняя Трусова: хочу выступать до 22. Потом — трое детей

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, до какого возраста планирует выступать, и заявила, что по окончании карьеры планирует трижды стать мамой.
«До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак», — приводит слова 15-летней Трусовой «Спорт-экспресс».
Также фигуристка оценила свои выступления в минувшем сезоне, где ей удалось стать третьей в финале Гран-при, на чемпионатах России и Европы.
«Как бы оценила прошедший сезон? Четвёрка. Не откатала свою программу так, как хотела. Я хотела в этом сезоне сделать пять чистых четверных в произвольной программе, удалось пока только четыре. Значит, это будет целью на следующий сезон», — добавила она.
Также посмотрите видео феноменального каскада в исполнении Анны Щербаковой: четыре — три — три.
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