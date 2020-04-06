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15-летняя Трусова: хочу выступать до 22. Потом — трое детей

15-летняя Трусова: хочу выступать до 22. Потом — трое детей
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос, до какого возраста планирует выступать, и заявила, что по окончании карьеры планирует трижды стать мамой.

«До 22. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак», — приводит слова 15-летней Трусовой «Спорт-экспресс».

Также фигуристка оценила свои выступления в минувшем сезоне, где ей удалось стать третьей в финале Гран-при, на чемпионатах России и Европы.

«Как бы оценила прошедший сезон? Четвёрка. Не откатала свою программу так, как хотела. Я хотела в этом сезоне сделать пять чистых четверных в произвольной программе, удалось пока только четыре. Значит, это будет целью на следующий сезон», — добавила она.

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