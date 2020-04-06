Солдатова: проснулась от чувства, будто меня душат

Трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в командном зачёте, чемпионка мира–2018 в упражнении с лентой, российская спортсменка Александра Солдатова рассказала о своём коте по кличке Синабон, который так любит свою хозяйку, что с удовольствием спит у неё на шее.



«Проснулась сегодня от чувства, будто меня душат, а это Синабон улёгся у меня на шее. Мне кажется, у меня самый любвеобильный кот в мире. Он всегда ходит рядом. Всегда ищет возможности, чтобы его погладили, или сам приходит и мурчит. Люблю его», — написала Солдатова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александры Солдатовой

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство спортсменов в настоящее время живут в режиме самоизоляции, как и все россияне.