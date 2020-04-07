Шишкарёв – о допинг-скандале на ЮЧЕ-2017: могу сказать, что это была диверсия

Президент Федерации гандбола Сергей Шишкарёв раскрыл подробности расследования в отношении трёх российских гандболисток, дисквалифицированных за употребление допинга.



Напомним, что игроки сборной России среди девушек не старше 19 лет Антонина Скоробогатченко, Мария Дудина и Мария Дувакина на чемпионате Европы U19 в 2017 году сдали положительные допинг-тесты на мельдоний. Спортсменки были лишены серебряных медалей и дисквалифицированы на 20 месяцев. ФГР удалось доказать, что девушки принимали запрещённые препараты ненамеренно, вследствие чего срок дисквалификации был сокращён до 12 месяцев.



«Поверьте, на расследование по той истории было потрачено много сил. Девочек мы тогда проверили на полиграфе, чётко установили, что они не употребляли мельдоний самостоятельно. Это была не их инициатива. Затем мы провели беседы со всеми членами сборной, со всеми руководителями и тренерами, чтобы разобраться, откуда взялся препарат.



Могу сказать, что это была диверсия. Выяснилось, что препараты при подготовке к этому чемпионату им давали с нарушением всех инструкций. То есть врач должен давать всё в упаковке, чтобы спортсмены видели, что они принимают. А здесь же врач действовал неприемлемым образом. Все лекарства, витамины, поддерживающие пищевые добавки давались, грубо говоря, горстью. Никто не понимал, что они пьют, зачем пьют.



Фактически мы провели дополнительное расследование в рамках заведённого административного дела. И доказали в суде, что доктор преднамеренно давал эти препараты девчонкам. Его фактическая дисквалификация позволила нам предоставить дополнительные аргументы в Европейскую федерацию и в апелляционный суд ЕГФ, где мы доказывали невиновность девочек», – сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Слюсаренко.

«5 лет пронеслись как одно мгновение». Шишкарёв – о бедах и победах российского гандбола Президент ФГР Сергей Шишкарёв возглавляет российский гандбол ровно пять лет. Сегодня ему есть что рассказать.